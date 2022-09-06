Події

09:02 06.09.2022

Окупанти знищили Курахівську гімназію №2 у Донецькій області

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Окупанти знищили Курахівську гімназію №2 у Донецькій області

У понеділок увечері, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Курахівській гімназії №2 у Донецькій області, будівля зруйнована, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу - Курахівську гімназію №2", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок вранці.

Він уточнив, що ракетний удар по гімназії росіяни завдали пізно вночі.

"Знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили довколишні багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", – констатував Кириленко.

"Це вже 274-та школа в області, обстріляна росіянами від початку повномасштабного вторгнення, і 29-та, знищена повністю. Загалом за ці півроку в Донецькій області пошкодження різного ступеня отримали 615 навчальних закладів", - додав він.

 

 

 

Теги: #гімназія #руйнування #обстріл #донецька_область

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