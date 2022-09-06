Події

07:18 06.09.2022

Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

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Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

Посли країн G7 висловили "стурбованість" законопроєктом №7654, який скасовує низку вимог при відборі ключових антикорупційних інституцій України.

"Посли G7 як давні прихильники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом №7654, за яким ми уважно стежимо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", – сказано у повідомленні у твіттері у понеділок увечері. Раніше член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада планує ухвалити у першому читанні та загалом законопроєкт №7654, положення якого можуть передбачати зрив конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також спрощують процедуру його звільнення.

 

 

 

Теги: #позиція #g7 #законопроєкт

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