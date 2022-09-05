За участь у псевдореферендумах РФ на окупованих територіях передбачено кримінальну відповідальність

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає українських громадян не брати участь у так званих референдумах, які мають намір проводити загарбники на тимчасово окупованих територіях.

"Кращий вихід - евакуюватися. Так ви убезпечите себе і свою родину і уникнете тиску від окупантів. А також - не порушите законодавство України, за яким участь у так званих "референдумах" на ТОТ тягне за собою кримінальну відповідальність", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Віцепрем'єр закликала українців не боятися їхати і робити це вже зараз, допоки дозволяє хороша погода, оскільки осінні дощі дуже ускладнять евакуацію, адже дороги будуть розмиті.

Верещук наголосила, що держава подбає про кожну родину, яка переміститься на підконтрольну уряду територію: усіх забезпечать притулком, фінансовою допомогою, ліками, продуктами, теплими речами і предметами першої необхідності.