Події

09:04 05.09.2022

За участь у псевдореферендумах РФ на окупованих територіях передбачено кримінальну відповідальність

1 хв читати
За участь у псевдореферендумах РФ на окупованих територіях передбачено кримінальну відповідальність

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає українських громадян не брати участь у так званих референдумах, які мають намір проводити загарбники на тимчасово окупованих територіях.

"Кращий вихід - евакуюватися. Так ви убезпечите себе і свою родину і уникнете тиску від окупантів. А також - не порушите законодавство України, за яким участь у так званих "референдумах" на ТОТ тягне за собою кримінальну відповідальність", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Віцепрем'єр закликала українців не боятися їхати і робити це вже зараз, допоки дозволяє хороша погода, оскільки осінні дощі дуже ускладнять евакуацію, адже дороги будуть розмиті.

Верещук наголосила, що держава подбає про кожну родину, яка переміститься на підконтрольну уряду територію: усіх забезпечать притулком, фінансовою допомогою, ліками, продуктами, теплими речами і предметами першої необхідності.

 

 

Теги: #росія #псевдореферендум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 05.09.2022
Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

07:11 05.09.2022
Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

07:05 05.09.2022
Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

06:59 04.09.2022
Глава Мінфіну Франції підтримав заклик обмежити ціни на газ

Глава Мінфіну Франції підтримав заклик обмежити ціни на газ

07:00 03.09.2022
Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС

Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС

22:14 02.09.2022
Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

20:25 02.09.2022
Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

19:57 02.09.2022
Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

19:16 02.09.2022
Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

12:04 01.09.2022
У Росії не виходить підготувати проведення псевдореферендуму на Херсонщині - голова облорганізації "Слуги народу"

У Росії не виходить підготувати проведення псевдореферендуму на Херсонщині - голова облорганізації "Слуги народу"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

У найближчі ночі в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки

ДБР повідомило про підозру двом військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

ОСТАННЄ

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Завербований спецслужбами РФ українець, який здавав координати "Азова", отримав 16 років ув'язнення

Прокуратура передала АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Голова Черкаської ОВА: Безпека вірян – понад усе, тож просимо утриматися від приїзду на святкування Рош Гашана

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА