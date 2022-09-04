Події

08:12 04.09.2022

У Харкові в результаті нічного ворожого ракетного удару виникла масштабна пожежа

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У Харкові в результаті нічного ворожого ракетного удару виникла масштабна пожежа

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Харкові, в результаті виникла масштабна пожежа, що охопила 2200 кв. м.

"Одна з ворожих ракет влучила до ресторанного комплексу Київського району міста. Всі його забудови були збудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, що охопила майже всю територію комплексу. Горіли дві основні будівлі та літній павільйон загальною площею 2200 кв.м", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 фахівців особового складу ДСНС. Головне завдання рятувальників полягало у запобіганні подальшому поширенню вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

Загалом за минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 24 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема викликаних воєнними діями.

"Загалом пожежі, спричинені влученням ворожих боєприпасів, сталися у Харківському (15), Ізюмському (2), Богодухівському (3), Чугуївському (1) районах Харківщини та 1 у Харкові", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, пожежі виникли в результаті масованих і хаотичних артобстрілів села Безруки Дергачівської громади. Сили ДСНС одночасно гасили там 12 пожеж. На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного із фермерських господарств. Рятувальники боролися із пожежею на площі 1750 кв.

Крім того, верхолази ДСНС продовжили проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій ворожими ракетами будівлі Будинку друку у Харкові.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #удар #харків #пожежа

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