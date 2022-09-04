За добу на півдні України знищено 138 окупантів, 31 одиницю техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

За добу суботи українські військові знищили 138 військових особового складу агресора, 31 одиницю техніки, ворожий склад боєприпасів та поромну переправу, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога становлять 138 рашистів, 9 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Ураган", пускову установку С-300, гармату-гаубицю 152 калібру, 18-одиниць авто-бронетехніки. Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та вражено поромну переправу поблизу Берислава", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на неділю.

Крім цього, українська авіація завдала 2️4️ удари по ворожим опорним пунктам, районам зосередження живої сили та техніки агресора, командним пунктам та транспортним шляхам.

Протягом суботи противник обстрілював позиції ЗСУ та мирне населення двома штурмовиками Су-25 та чотирма Мі-8, а також із важкої артилерії, мінометів, танків та реактивних систем залпового вогню.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання продовжує ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму через шторм. До завдання ракетних ударів готові два надводні носії "Калібр" із 16 високоточними снарядами.