Зеленський закликав місцеву владу виключити можливість спрацювання бойової зброї у публічних місцях

Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу стежити за тим, щоб унеможливити спрацювання бойової зброї у громадських місцях.

"На жаль, сьогодні абсолютно неприпустима подія у місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз перебуває у тяжкому стані у реанімації", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть", - заявив він.

Зеленський закликав "представників місцевої влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоби це більше ніде ніколи не повторювалося".