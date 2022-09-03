У результаті обстрілу Зеленодольська загинула дитина, попередньо десять людей постраждали

Російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ Дніпропетровської області, в результаті загинув 9-річний хлопчик, за попередньою інформацією постраждали 10 людей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Після обіду вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду із "Ураганів". Попередньо 10 людей постраждали. Усі в лікарні. Більшість – важкі…", - написав Резніченко у телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, у місті понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.