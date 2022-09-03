У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

У Березнегуватому Миколаївської області внаслідок обстрілу РФ загинула 8-річна дитина, чотири людини дістали осколкових поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"Наразі: Миколаївська область, Березнеговате - загинула дитина 8 років, четверо дістали осколкових поранень, двоє з них - діти", - написала вона в телеграм-каналі в суботу

За даними Замазєєвої, в Миколаєві двоє поранених.

"На місцях прильотів працюють рятувальники і медики. Інформація про постраждалих уточнюється", - написала вона.