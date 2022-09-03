Правоохоронці затримали "корегувальника", який здавав ворогові позиції ЗСУ в Києві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано і повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До цих повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів і фото місць дислокацій", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон і ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.