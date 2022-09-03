Події

11:25 03.09.2022

Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області

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Правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару, нанесеного російськими окупаційними військами по Новобаварському району Харкова в ніч на 3 вересня.

"Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибиті вікна та двері. Унаслідок обстрілу утворилася воронка розміром 10х10, 5 метрів і завглибшки понад 3,5 метра. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #удар #харків

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