Події

20:55 02.09.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в результаті обстрілу загинуло понад 7 тис. мирних жителів

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в результаті обстрілу загинуло понад 7 тис. мирних жителів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів, заявив міністр внутрішніх справ Євген Єнін.

"Росіяни з маніакальною пристрастю продовжують обстрілювати територію незалежної України. Ні на мить не зупиняючись упродовж 191 дня. Лише за минулу добу до поліції надійшла інформація про обстріл 28 населених пунктів. Унаслідок цих нещадних обстрілів помирають мирні люди. Лише за минулу добу підрозділами НПУ розпочато майже 140 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями із РФ, РБ та їх посібниками", - цитує Єніна пресслужба МВС України.

Він також зазначив, що від початку війни зафіксовано понад 22 тисячі обстрілів.

"Такими обстрілами вражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів. Я хочу зазначити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, які загинули під час цієї війни, перевищує 7 тисяч осіб! І ще 5,5 тис. мирних жителів травмовані", - зазначив Єнін.

 

 

Теги: #загиблі #обстріли

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