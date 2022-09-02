САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до присвоєння майна та коштів "Укрнафти" на суму понад 13 млрд грн, повідомляє пресслужба САП.

"У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ "Укрнафта", зокрема виконувачем обов’язків голови правління та начальниками двох структурних підрозділів підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину), якими в порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року, поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Встановлено також, що посадовці "Укрнафти" у липні 2015 року уклали 52 договори з комерційним підприємством на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 млрд грн на користь "Укрнафти", яка, у свою чергу, здійснила оплату авансом у повному обсязі. Однак надалі "Укрнафта" уклала додаткові угоди щодо відстрочення термінів постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у результаті комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошима посадовці комерційного підприємства заволоділи й надалі перерахували на рахунки підприємств-нерезидентів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Зазначені дії караються позбавленням волі на термін від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна.