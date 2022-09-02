Події

19:10 02.09.2022

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

2 хв читати
САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до присвоєння майна та коштів "Укрнафти" на суму понад 13 млрд грн, повідомляє пресслужба САП.

"У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ "Укрнафта", зокрема виконувачем обов’язків голови правління та начальниками двох структурних підрозділів підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину), якими в порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року, поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Встановлено також, що посадовці "Укрнафти" у липні 2015 року уклали 52 договори з комерційним підприємством на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 млрд грн на користь "Укрнафти", яка, у свою чергу, здійснила оплату авансом у повному обсязі. Однак надалі "Укрнафта" уклала додаткові угоди щодо відстрочення термінів постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у результаті комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошима посадовці комерційного підприємства заволоділи й надалі перерахували на рахунки підприємств-нерезидентів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Зазначені дії караються позбавленням волі на термін від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна.

 

Теги: #укрнафта #кошти #присвоєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 10.08.2022
США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

11:55 05.08.2022
Прокуратура передала АРМА майже 500 млн грн заарештованих коштів

Прокуратура передала АРМА майже 500 млн грн заарештованих коштів

13:10 13.07.2022
У співробітниці Харківської податкової виявили понад 2,3 млн грн необґрунтованих доходів

У співробітниці Харківської податкової виявили понад 2,3 млн грн необґрунтованих доходів

13:02 04.07.2022
Кабмін виділив 6,4 млрд грн на будівництво та відновлення дорожньої інфраструктури України

Кабмін виділив 6,4 млрд грн на будівництво та відновлення дорожньої інфраструктури України

15:38 01.07.2022
Мінцифри, Генштаб та UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ

Мінцифри, Генштаб та UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ

15:17 01.07.2022
Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

17:56 03.06.2022
Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

16:33 25.05.2022
Затримано підприємця, який перебував у розшуку за заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС

Затримано підприємця, який перебував у розшуку за заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС

17:33 18.05.2022
Фонд "Повернись живим" повідомив про збір $100 млн на підтримку ЗСУ

Фонд "Повернись живим" повідомив про збір $100 млн на підтримку ЗСУ

21:22 13.05.2022
Кабмін виділив 1,2 млрд грн для забезпечення невідкладних потреб ГУР Міноборони

Кабмін виділив 1,2 млрд грн для забезпечення невідкладних потреб ГУР Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

КМДА надала охоронний статус трьом історичним будівлям із 120, визначених у 2021 році Київрадою

Стримані коментарі глави МАГАТЕ про візит на ЗАЕС пов'язані із бажанням не нашкодити співробітникам, що залишилися там

Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в результаті обстрілу загинуло понад 7 тис. мирних жителів

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Тривають бої за Зайцеве та Майорськ, на інших напрямках наступ ворога відбито

Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА