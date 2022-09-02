Події

15:19 02.09.2022

У Чернігівській області відновлено 1,1 тис. об'єктів інфраструктури – заступник глави ОП Тимошенко

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У Чернігівській області відновлено 1,1 тис. об'єктів інфраструктури – заступник глави ОП Тимошенко

У Чернігівській області відновлено 1,1 тис. об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок обстрілів воєнними силами Росії, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, відновлено 738 приватних будинків, 272 багатоповерхівки, 65 дитячих садочків та шкіл, 19 закладів охорони здоров'я, 10 об'єктів ЖКГ, один заклад вищої освіти та один адміністративний будинок.

Також триває ремонт, відновлення та скління садочків у Ніжині, Дмитрівці та Чернігові. Тимошенко повідомив, що за кошти резервного фонду було відремонтовано приміщення та будівлі Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Чернігівського обласного центру крові та обласної лікарні.

Розповідаючи про перебіг робіт із відновлення, Тимошенко зазначив, що у Київській області "Київоблгаз" перейшов до роботи у штатному режимі, залишається посилена кількість аварійних бригад у Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах.

Заступник глави ОП також повідомив, що в Житомирській області відновлено 554 об'єкти приватної забудови, 48 багатоповерхівок, 34 дитячі садочки та школи, 20 об'єктів ЖКГ, 14 адміністративних будівель, 11 закладів охорони здоров'я, дев'ять закладів культури та дозвілля та три заклади вищої освіти.

Також відновлено дві теплогенерувальні котельні в обласному центрі, вісім у місті Коростень та смт Новогуйвинське. Також відновлено насосну станцію у смт Вакуленчук.

Теги: #інфраструктура #відновлення

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