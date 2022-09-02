Події

12:53 02.09.2022

На Київщині рятувальники гасять п'ять осередків займання торфовищ

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На Київщині рятувальники гасять п'ять осередків займання торфовищ

Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем, триває ліквідація п'яти осередків займання торфовищ, повідомило Головне управління ДСНС України в Київській області.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, станом на 12:00 триває ліквідація: двох осередків торф'яних пожеж у с. Соснівка та смт Димер Вишгородського району; два осередки торф'яних пожеж у с. Красний Ріг і смт Гостомель Бучанського району; один осередок торф'яної пожежі в с. Нові Безрадичі в Обухівському районі.

Теги: #київська_область #торфовища

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