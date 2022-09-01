У результаті обстрілу Червоногригорівської громади пошкоджено п’ять приватних будинків, ліцей, селищну раду, амбулаторію, газопроводи та лінію електропередач

Російські окупанти у четвер обстріляли Марганецьку, Мирівську, Нікопольську громаду, Червоногригорівську громади, в останній пошкоджено 50 приватних будинків, газопроводи та лінію електропередач, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Протягом дня ворог неодноразово бив по Нікопольському району. Під обстрілами були Нікопольська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ російської федерації, у Червоногригорівській ТГ сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарськихспоруд, з десяток об'єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газопроводи та лінія електропередач", - написав він у телеграм-каналі.