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15:15 01.09.2022

США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

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США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що Росія виводить на поле бою, заявив офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 р.), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

"На мою думку, ми маємо надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що Росія виводить на поле бою. Отже, якщо вони виводять гелікоптери, літаки, ми повинні дати вам ППО, гелікоптери та літаки. Ви показали свої здібності, свою компетентність, ви були хоробрі. Увесь світ спостерігав, як ця маленька країна Україна повстала проти гіганта Росії та поставила його навколішки. Щоб покласти край цій війні, ми маємо дати Україні всю зброю, яка їй потрібна, за винятком ядерної зброї, щоб зупинити злочинне вторгнення Путіна в Україну", - сказав Гоук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Гоука, Україні потрібна найпотужніша зброя, яку США можуть їй дати, щоб якнайшвидше закінчити війну.

"Що раніше ми покінчимо з цим, то раніше ми зупинимо голодну смерть людей у всьому світі, зупинимо паливну кризу, зупинимо зло і покажемо світові, що не потерпимо такого зла. Ми повинні надати вам літаки, озброєння, навчання, підтримку, тому що ясно, що ваші люди є компетентними, здатними і є відмінними бійцями. Усе, що їм потрібно, це інструменти, і я вважаю, що наші лідери мають надати ці інструменти Україні, зокрема літаки (і навчання)", - розповів він.

Гоук виступив за те, щоб США надали Україні ударні вертольоти, винищувачі, підтримку та всі протиповітряні засоби.

"Якщо сторони перейдуть до авіації, це призведе до ескалації війни. Однак ми знаємо, що Путін справді ще не витягнув ці карти зі своєї колоди, щоб почати їх використовувати. Але він це зробить, він зробить усе можливе, перш ніж визнає, що вже зазнав невдачі і зазнав поразки. Це основна причина, через яку ми не надали літаки: ми турбувалися про ескалацію через його погрозу ядерною зброєю, однак він збирається ввести літаки, і ми повинні надати вам ударні вертольоти, винищувачі, підтримку та всі протиповітряні засоби, які ми можемо вам надати, щоб у них не було можливості навіть перетнути ваш кордон, перш ніж ви їх знищите", - пояснив він.

За словами військового, коли йдеться про те, яка військова техніка та системи озброєння будуть потрібні Україні, важливо зазначити, що, як і в усіх війнах, відбувається еволюція.

"Люди не знають, чого чекати на початку. Тож спочатку ми були дуже стурбовані тим, що, можливо, нам не слід давати надто багато зброї, це може призвести до надто високої ескалації", - пояснив Гоук.

Він зазначив, що РФ має ядерну зброю і погрожувала нею всім у світі, і додав, що на всю міжнародну спільноту чекає дискусія про ядерні держави.

"Те, що у когось є пістолет і він може приставити його до твоєї голови, не означає, що він має рацію і що ми дамо йому цю владу", - зазначив Гоук.

Він наголосив, що американська стратегія полягала в тому, щоб спробувати вирішити проблему на найнижчому рівні, не загострюючи її, бо ніхто не хоче ядерної війни.

"Але світ починає розуміти, що Путін уже погрожував ядерною зброєю, він уже готовий викликати потенційну ядерну катастрофу за допомогою атомної станції, яку вони захопили та спробували відключити. Отже, все це має змусити світових лідерів зрозуміти, що у нього є ядерна зброя, так, але й у нас теж. Якщо він погрожує підірвати воду і цунамі, людей та місто, які не мають нічого спільного з боротьбою, це ясно показує, що Путін не поважає людство та міжнародне право", - сказав він.

Теги: #сша #україна #гоук

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