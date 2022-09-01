Події

06:40 01.09.2022

Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

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Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

Після арешту народного депутата та співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Коли хтось починає дорікати і говорити, що ми не готувалися до війни, то скажіть, будь ласка: одну з головних публічних фігур із представників РФ відправити під арешт, надіти на нього електронні наручники – це не підготовка? Я можу сказати: після цього деморалізація агентури була шаленою. Вони просто були тут усі шоковані і говорили: як? Самого Медведчука? Це ж недоторканна людина, це ж кум Путіна! Як узагалі таке можливо?", - розповів Данілов в інтерв'ю в ефірі телеканалу "1+1".

Крім того, секретар РНБО підтвердив, що його колега з партії Юрій Бойко наразі перебуває на території Чехії.

"Там, де Вілкул (голова ОДА Кривого Рогу – ІФ) зараз, там гаряче. Це позиція? Позиція. А де там воду в Чехії п'ють, де Бойко зараз... у Карлових Варах. Це позиція? Якби він був би зараз на місці Вілкула, тоді це так само була б позиція. Війна багатьох розставляє на свої місця", - сказав він.

Також, за словами Данілова, ще до початку повномасштабного російського вторгнення українська розвідка мала інформацію про дії кадировських підрозділів у Чечні.

"Ті дані, які мала і має наша розвідка, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів. Одна із закритих наших розвідок робила феноменальну роботу: вели кадировські підрозділи ще за півтора місяця до війни. Вони щодня знали, що відбувається у кадировців, хто і чим займається. Було все, що стосується аудіо- та відеосупроводу, про що говорить Кадиров зі своїми людьми", - сказав він.

 

Теги: #медведчук #росія #агентура #деморалізація

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