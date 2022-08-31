"Сільпо" спростовує звинувачення щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області

"Сільпо" спростовує бездоказові звинувачення щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області та звертається до НАБУ за роз'ясненнями, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ритейлера.

"Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням у бік "Сільпо" від агента НАБУ з продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумдопомогу в "Сільпо", а реалізуємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном. Відповідно, ми звертаємося до НАБУ за деталями та роз'ясненнями і готові всіляко сприяти слідству", - повідомили у пресслужбі.

У компанії наголосили, що продаж гумдопомоги неприпустимий у будь-який час, а тим більше під час повномасштабного вторгнення Росії.

У "Сільпо" нагадали, що за шість місяців з початку війни було досягнуто домовленостей з іноземними партнерами про постачання 1333,7 тонн гуманітарної допомоги.

"У партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом цю допомогу було завезено в Україну власним коштом і роздано безкоштовно гостям у супермаркетах "Сільпо". Ми знаємо, скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гуманітарних вантажів, тому для нас особливо болісні необґрунтовані звинувачення", - резюмували у пресслужбі ритейлера.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення РФ. Обшуки було проведено у міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. Пізніше Євген Шевченко, відомий як агент НАБУ, у фейсбуці опублікував інформацію про причетність до реалізації присвоєної гумдопомоги торгових мереж "АТБ" та "Сільпо".

Раніше в корпорації "АТБ" заявили, що інформація про реалізацію розкраденої гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області в мережі "АТБ" не відповідає дійсності, засудили будь-які дії посадових осіб щодо присвоєння та нецільового використання гумдопомоги.