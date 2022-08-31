Події

14:11 31.08.2022

Кулеба та глава МЗС Грузії обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства"

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Кулеба та глава МЗС Грузії обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, сторони обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства".

"Я зустрів свого грузинського колегу Іллю Дарчіашвілі на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Ми обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства", - написав він у твіттері.

Теги: #грузія #кулеба

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