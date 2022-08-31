Кулеба та глава МЗС Грузії обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, сторони обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства".
"Я зустрів свого грузинського колегу Іллю Дарчіашвілі на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Ми обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства", - написав він у твіттері.