Кулеба та глава МЗС Грузії обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, сторони обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства".

"Я зустрів свого грузинського колегу Іллю Дарчіашвілі на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Ми обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства", - написав він у твіттері.