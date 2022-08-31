Події

09:48 31.08.2022

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

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Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС. Сьогодні місія МАГАТЕ починає важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації", – написав міністр у своєму фейсбуці в середу.

"Ми спільно обговорили й передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію", – пояснив Галущенко.

За його словами, висновки та рекомендації щодо результатів роботи місії буде імплементовано після повернення станції під контроль України. "Станція має повернутися під повний контроль України", – наголосив міністр, додавши, що після деокупації станції важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї.

"Ми високо цінуємо зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та його команди, спрямовані на гарантування ядерної безпеки нашої держави та світу через надзвичайні загрози внаслідок дій російських військових на окупованій ними Запорізькій атомній станції", – зазначив Галущенко.

Він висловив переконання, що успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, а й усього світу.

Як повідомлялося, 30 серпня у Києві глава МАГАТЕ Гроссі в рамках візиту місії агентства в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Теги: #магате #галущенко #заес

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