Співробітниця держустанови у Харкові перевіряється на причетність до пропаганди "русского мира"

Співробітники Харківського райуправління поліції №1 перевіряють інформацію про причетність до пропаганди "русского мира" співробітниці держустанови у Київському районі міста.

"Свідки показали, що вона публічно виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України. Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження, усі обставини встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 3179 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 8 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.