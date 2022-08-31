Події

08:46 31.08.2022

Співробітниця держустанови у Харкові перевіряється на причетність до пропаганди "русского мира"

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Співробітниця держустанови у Харкові перевіряється на причетність до пропаганди "русского мира"

Співробітники Харківського райуправління поліції №1 перевіряють інформацію про причетність до пропаганди "русского мира" співробітниці держустанови у Київському районі міста.

"Свідки показали, що вона публічно виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України. Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження, усі обставини встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 3179 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 8 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харків #колаборанти

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