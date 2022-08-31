У двох районах Харкова після обстрілів залишилися касетні снаряди, що не розірвалися, мешканцям слід бути обережними

Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив городян, що в Новобаварському та Холодногірському районах після ворожих обстрілів залишилися снаряди, що не розірвалися.

"Мешканців Новобаварського та Холодногірського районів прошу бути вкрай обережними. Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет, що не розірвалися, від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в результаті нічного ракетного удару по Київському району міста було поранено двох людей, постраждав житловий будинок та одна офісна будівля.