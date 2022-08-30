Окупанти знову обстріляли Харків, розпочалася пожежа у багатоповерхівці - Терехов

Російські окупаційні війська вдруге за день обстрілюють Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Артобстріл Київського району. Декілька "прильотів". Пожежа у багатоповерхівці", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у вівторок уранці російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова з великокаліберних гармат "Піон". За уточненими даними прокуратури, загинули четверо мирних жителів та 11 дістали поранень. Було пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок та парк відпочинку. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).