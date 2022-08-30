Окупанти обстріляли центральну частину Харкова, є пожежа - Терехов

Російські окупаційні війська у вівторок уранці обстріляли центральну частину Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо, вісім прильотів. Доволі великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло й до ще одного місця відпочинку - вибито вікна в навколишніх будинках. Про жертви і постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Водночас, за інформацією волонтера Наталії Попової, внаслідок обстрілу є постраждалі.

"На жаль, після ударів росіянами по Харкову є постраждалі. Усі служби працюють", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.