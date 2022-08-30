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07:13 30.08.2022

Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

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Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

Голови оборонних відомств країн Євросоюзу, які зібралися напередодні в Празі, основні засідання неформальної Ради ЄС з оборони проведуть у вівторок.

Перша робоча сесія ради за участю, окрім міністрів оборони держав ЄС, високопосадовців ООН та НАТО, а також представників Європарламенту, обговорить наслідки подій навколо російсько-української війни для безпеки країн Євросоюзу, повідомляється у комюніке чеського головування у Раді ЄС.

Крім того, "міністри оборони обговорять вплив російської діяльності в Африці", приділивши при цьому особливу увагу "зобов'язанням ЄС у регіоні".

На наступній сесії планується проаналізувати недоліки в оборонних інвестиціях ЄС. Обговорення буде засновано на поданому міністрам у Брюсселі у середині травня документі, в якому викладаються поточні проблеми, а також плануються шляхи вперед, йдеться у повідомленні чеського голови ради.

Остання сесія буде зосереджена на подіях в Україні. Міністри обговорять за участю свого українського колеги Олексія Резнікова подальшу підтримку України Євросоюзом, йдеться в опублікованому Радою ЄС документі.

 

 

Теги: #єс #війна #зустріч #міністри

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