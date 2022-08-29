Кулеба закликав "IKEA" поновити в Україні свою діяльність

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив відновити в Україні діяльність шведського бізнесу, зокрема нідерландську виробничо-роздрібну торговельну групу "IKEA", яка призупинила роботу у період з 24 лютого.

"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, "Сканія Груп" вже збільшує ділову активність. Інші повинні наслідувати їх прикладу", - написав він у мікроблозі твіттер.

Зокрема це стосується нідерландської виробничо-роздрібної торгової групи "IKEA", яка з 24 лютого покинула шість українських заводів.

"Пора повертатися!", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1564317873253785604