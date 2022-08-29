Події

21:40 29.08.2022

Кулеба закликав "IKEA" поновити в Україні свою діяльність

1 хв читати
Кулеба закликав "IKEA" поновити в Україні свою діяльність

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив відновити в Україні діяльність шведського бізнесу, зокрема нідерландську виробничо-роздрібну торговельну групу "IKEA", яка призупинила роботу у період з 24 лютого.

"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, "Сканія Груп" вже збільшує ділову активність. Інші повинні наслідувати їх прикладу", - написав він у мікроблозі твіттер.

Зокрема це стосується нідерландської виробничо-роздрібної торгової групи "IKEA", яка з 24 лютого покинула шість українських заводів.

"Пора повертатися!", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1564317873253785604

 

 

Теги: #робота #повернення #ikea

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 28.08.2022
Україна повернеться на Донбас

Україна повернеться на Донбас

22:04 26.08.2022
ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

14:40 23.08.2022
Повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі – Зеленський

Повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі – Зеленський

17:52 04.08.2022
У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

12:27 03.08.2022
В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ

В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ

07:13 01.08.2022
Відновлюється рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець"

Відновлюється рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець"

14:20 27.07.2022
У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

12:22 27.07.2022
В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

16:58 12.07.2022
Україна повернула 30 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула 30 полеглих захисників - Мінреінтеграції

16:17 08.07.2022
Потрібно надати українським біженцям хороший доступ до послуг та працевлаштування в Європі - Гранді

Потрібно надати українським біженцям хороший доступ до послуг та працевлаштування в Європі - Гранді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій

Зеленський: Втома від війни – великий ризик для всього світу

Місія МАГАТЕ сьогодні має прибути до Києва, розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями

Постраждалих у результаті обстрілу Миколаєва вже 24

Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

ОСТАННЄ

Окупанти в понеділок здійснили чотири обстріли по п'яти ОТГ Сумщини - Живицький

Окупанти обстріляли вдень Марганець та Червоногригорівську ОТГ

У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ І КРИВОМУ РОЗІ

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ МЕЛІТОПОЛІ І БЕРДЯНСЬКУ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Київська ОВА попереджає мешканців області про заплановані на 30 серпня вибухи в кар'єрах у регіоні

Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК

У ХЕРСОНІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА