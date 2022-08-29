Порошенко показав евакуаційного робота, призначеного для евакуації поранених українських військовослужбовців із поля бою
П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко представив бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців із поля бою, а також для транспортування боєкомплектів і виконання інших військових завдань.
"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн - членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини та Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", – цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності".
Зазначається, що такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30-міліметрової гармати, і протитанкової системи включно зі "Стугною" або "Джавеліном", і розвідувальної системи включно з радаром.
"Але саме цей варіант – евакуаційний. Ми спільно з "Госпітальєрами" хочемо започаткувати проєкт "Журавель" на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок іде на хвилини, та врятувати життя", – наголосив Порошенко.