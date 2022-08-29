Швеція надасть Україні допомогу на 1 млрд крон, зокрема 500 млн крон військової підтримки, повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

"Мій уряд виступить із новими пакетами підтримки для України на суму 1 млрд шведських крон, приблизно 100 млн доларів США. Перша частина - новий пакет військової підтримки на 500 млн шведських крон. Зміст цього нового пакету підтримки відповідає запиту з вашого боку і доповнить пожертвування від інших націй", - сказала Андерссон на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Стокгольмі у понеділок.

За її словами, рішення буде ухвалено найближчим часом.

"Друга частина спрямована на те, щоб підтримати економіку України, стійкість та відновлення на ще 500 млн шведських крон", - додала Андерссон.

Прем'єрка пояснила, що Швеція вже бере участь у створенні тимчасових прихистків в Україні в межах проєкту rescEU, а тепер посилить підтримку реконструкції та відновлення в Україні, не в останню чергу за рахунок утилізації та повторного використання зруйнованої інфраструктури. Крім того, Швеція візьме на себе координувальну відповідальність за розвиток гігієни та безпеки відходів в Україні.

"Ми також надаємо підтримку із закупівлею української пшениці, що підтримає економіку України і водночас забезпечить постачання продуктів харчування з України. Ми надамо фінансування Продовольчій програмі ООН на закупівлю, вивезення та доставку пшениці, яка нині накопичена в Україні, до країн, яким загрожує голод", - розповіла Андерссон.

Вона наголосила, що внесок Швеції уможливить відправлення повністю завантаженого корабля, що містить майже 30 тис. тонн української пшениці.