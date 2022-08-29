Мінреінтеграції ініціюватиме підвищення вдвічі компенсації за надання житла переселенцям

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціюватиме підвищення вдвічі компенсації за надання житла внутрішньо переміщеним особам, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Громадяни та організації, які приймають на тимчасове розміщення ВПО, чекають на збільшення компенсації витрат. Йдеться про очікування змін до відповідних постанов КМУ, суть яких – підвищити розмір компенсації вдвічі... Мінреінтеграції ініціюватиме підвищення цієї суми вдвічі й насамперед за рахунок міжнародної допомоги", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства із посиланням на Верещук.

Зазначається, що на сьогодні компенсацію надають у межах програми "Прихисток", яка передбачає, що власники житла, які безоплатно прихистили переселенців, отримують гарантовану державну підтримку у розмірі 450 гривень за місяць за кожну прийняту особу для компенсації витрат на комунальні послуги.

Водночас у Міністерстві наголошують, що на практиці така компенсація часто не перекриває собою витрати на комунальні послуги, вартість яких постійно зростає.