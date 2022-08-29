Події

11:26 29.08.2022

У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

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У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, тому до Миколаєва воду не подаватимуть, повідомляє "Миколаївводоканал".

"Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день. Запевняємо, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зробимо все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання", - йдеться у повідомленні на сайті.

Теги: #миколаїв #водопостачання #припинення

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