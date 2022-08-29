Події

10:24 29.08.2022

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

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Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

Унаслідок обстрілу Енергодару ввечері в неділю, 28 серпня, постраждали десятеро жителів міста, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодару. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що також було знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - наголосив Орлов.

У свою чергу НАЕК "Енергоатом" у телеграм повідомила, що серед поранених - четверо працівників атомної станції.

"Два енергоблоки ЗАЕС, під'єднані минулого тижня до мережі після зупинення, стабільно виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає. Водночас через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Окупанти, як зазначає "Енергоатом", готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, "посилили тиск на персонал ЗАЕС – задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази".

Теги: #обстріл #заес #енергодар

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