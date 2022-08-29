ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

Ворог втратив за останню добу в Україні 350 осіб особового складу, 5 танків, 5 РСЗВ, 6 БПЛА, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ ліквідували приблизно 47100 російських військових, повідомляє Генеральний штаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно становлять: особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано, танків – 1947 (+5) од, бойових броньованих машин – 4269 (+12) од., артилерійських систем – 1060 (+10) од., РСЗВ – 279 (+5) од., засобів ППО – 149 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., вертольотів – 203 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6), крилатих ракет – 196 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од., спеціальної техніки – 101 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.