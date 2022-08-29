Події

08:03 29.08.2022

Очільник "Моссаду" вирушить до Вашингтона, щоб обговорити ядерну угоду західних країн із Іраном

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Очільник "Моссаду" вирушить до Вашингтона, щоб обговорити ядерну угоду західних країн із Іраном

Директор ізраїльської розвідслужби "Моссад" Давид Барнеа вирушить до Вашингтона наступного тижня, щоб заявити про позицію Ізраїлю щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, повідомляє в неділю Times of Israel.

Візит заплановано на 31 серпня. Очікується, що Барнеа виступить у Сенаті США перед однією з його комісій.

Барнеа заявив, що розвідслужби Ізраїлю готові діяти проти Ірану в ім'я захисту інтересів країни, незважаючи на те, що західні країни можуть незабаром домовитися з Тегераном про відновлення дії ядерної угоди.

У середу Іран підтвердив отримання відповіді Вашингтона на пропозицію щодо СВПД. При цьому, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Іран відмовився від деяких головних вимог.

Минулого тижня ЄС підтвердив отримання від Тегерана відповіді на запропонований Брюсселем проєкт угоди про відновлення дії СВПД. При цьому Bloomberg із посиланням на джерело повідомляло, що Брюссель позитивно відреагував на відповідь Тегерана.

Попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США зі СВПД і відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джо Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція та Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участі.

 

 

Теги: #сша #моссад #ізраїль #візит

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