Події

21:15 28.08.2022

Окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова, адмінбудівля зруйнована, про жертви інформації немає

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Окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова, адмінбудівля зруйнована, про жертви інформації немає

Російські окупаційні війська в неділю ввечері завдали ракетних ударів по центру Харкова, інформації про жертви немає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертви наразі інформації немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті удару частково зруйновано триповерхову будівлю в Київському районі міста.

"Приліт" у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйновано триповерхову будівлю. Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучення ракети, тип встановлюють правоохоронці. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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