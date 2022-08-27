Події

12:00 27.08.2022

На місці нічних ракетних ударів по центру Харкова йдуть пошуково-рятувальні роботи - Синєгубов

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На місці нічних ракетних ударів по центру Харкова йдуть пошуково-рятувальні роботи - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали Харків, а також Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський і Харківський райони області, 1 людина загинула, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі. У Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор у полі. Загинув 71 - річний чоловік",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Окрім того, в Ізюмському районі через обстріли загорівся склад із насінням соняшнику, проте близько 500 тонн соняшнику вдалося врятувати.

Говорячи про ракетний удар, нанесений окупантами 27 серпня, близько 2 години ночі, по центру Харкова, Синегубов повідомив, що постраждала жінка госпіталізації не потребувала. Зараз на місці влучень ведуться пошуково-рятувальні роботи.

" Близько 2 ночі дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала. ", - написав Синегубов.

 

Теги: #війна #харківська_область

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