ПС ЗСУ знищили російський вертоліт і три БПЛА

Українські військові за минулу добу, 26 серпня, знищили російський вертоліт (тип встановлюється) і три БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів", - йдеться в повідомленні в Facebook.