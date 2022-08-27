Події

08:37 27.08.2022

У результаті нічного удару по Харкову постраждала людина, ще одна загинула та дві постраждали внаслідок побутових пожеж

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У результаті нічного удару по Харкову постраждала людина, ще одна загинула та дві постраждали внаслідок побутових пожеж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, 31 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, спричинені воєнними діями.

"2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі та 1 у Харківському. На 2 з них (на території Балаклійської та Дергачівської громад) підрозділи ДСНС не викликалися", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У результаті нічного ракетного удару, завданого Харкову російськими окупаційними військами, пожеж не сталося. Постраждала 1 особа.

Через порушення правил пожежної безпеки на відкритих територіях та екосистемах сталося 19 спалахів. Загальна площа горіння сміття, сухої трави, очерету та чагарників становила понад 7 га.

Унаслідок 2-х побутових пожеж 2 особи отримали травми, 1 з них – 11-річний хлопчик. Перший випадок стався у Близнюках (Лозівський район області), де внаслідок пожежі на літній кухні, що охопила 35 кв.м., 18-річний хлопець отримав опіки кінцівок. У другому випадку внаслідок необережного поводження з вогнем спалахнула господарська споруда в Малинівці Чугуївського району. 11-річний хлопчик отримав опіки нижніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру у Харкові. Площа пожежі становила 10 кв.м. Обидві пожежі було оперативно ліквідовано силами ДСНС.

Близько 12:00 сталася пожежа у полі біля Братениці (Богодухівський район області). Там горіла кабіна трактора та трава на площі 50 кв.м. Пожежа самоліквідувалася. Підрозділи ДСНС не викликалися. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка (1950 р.н.). Причину пожежі встановлюють.

Протягом доби рятувальники 5 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

 

 

Теги: #жертви #харків #обстріл

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