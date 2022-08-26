Єрмак поспілкувався з американським режисером Браяном Фогелем, який планує зняти фільм про війну в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв'язку з американським режисером, сценаристом та продюсером Браяном Фогелем, який планує зняти фільм про повномасштабну війну в Україні, повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що під час розмови Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні вкрай важливо тримати у фокусі уваги світу те, що відбувається в Україні, й допомога таких художників, як Браян Фогель, сприятиме цьому.

У свою чергу Фогель висловив підтримку Україні та її народу. Він зазначив, що хотів би зняти масштабний фільм про нинішні події в країні, який "залишився б у століттях".