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16:42 26.08.2022

Іран поставив РФ "сотні" безпілотників, які можуть використовувати під час війни в Україні - ЗМІ

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Іран поставив РФ "сотні" безпілотників, які можуть використовувати під час війни в Україні - ЗМІ

Іранська влада поставила російській армії "сотні" безпілотних літальних апаратів, які можуть використовувати під час бойових дій в Україні, повідомляє видання The Washington Post.

"Росія отримала сотні іранських безпілотників, які можна використовувати у війні проти України, попри попередження США Тегерану не відправляти їх", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що водночас залишається неясно, чи почала Росія запускати іранські БПЛА проти цілей в Україні, але, очевидно, "безпілотники перебувають у робочому стані й готові до використання".

"Це постачання знаменує собою останню ознаку більш тісної військової співпраці між давніми союзниками (РФ та Іраном - ІФ-У)", - наголошують журналісти.

Вони зазначають, що зіткнувшись з економічними санкціями та обмеженнями у своїх ланцюжках постачань через вторгнення в Україну, Росія все частіше звертається до Ірану "як до ключового партнера та постачальника зброї".

Теги: #рф #іран #бпла

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