Глава МАГАТЕ заявив про плани щодо постійної присутності агентства на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у п'ятницю про можливе встановлення постійної присутності агентства на Запорізькій АЕС.

"Технічно потрібно чітко визначити характеристики місії і, можливо, встановити постійну присутність агентства на місці", - повідомив Гроссі в інтерв'ю RFI.

Напередодні в МАГАТЕ заявили, що розраховують направити місію на Запорізьку АЕС до 5 вересня. До неї увійдуть не лише інспектори агентства, а й співробітники служб безпеки.

Раніше Гроссі, виступаючи через відеозв'язок на Раді безпеки ООН, закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, заявив про свою готовність очолити її.

Гроссі наголосив, що, лише особисто оглянувши АЕС, експерти МАГАТЕ зможуть дати максимально точну оцінку того, в якому вона стані.

Крім того, за його словами, присутність співробітників МАГАТЕ на об'єкті "може мати стабілізувальний вплив".

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.