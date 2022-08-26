Події

09:05 26.08.2022

Голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про чергові нічні вибухи у Миколаєві

1 хв читати
Голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про чергові нічні вибухи у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про чергові нічні вибухи в Миколаєві.

"Вночі, 26 серпня, близько 3:30 у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Як зазначається, у Миколаївському районі протягом 25 серпня о 14:25 було обстріляне с. Лупареве Галицинівської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарської споруди. Без постраждалих.

У Баштанському районі орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 і сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 було обстріляно села Широке та Червона Долина Широківської громади. Влучення були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Також повідомляється, що увечері, 25 серпня, орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК "Південь", удару було завдано реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучення в сільськогосподарські площі. Без жертв.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли майже спокійно.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 26.08.2022
На Донеччині за добу окупанти вбили двох цивільних, ще шестеро людей поранено

На Донеччині за добу окупанти вбили двох цивільних, ще шестеро людей поранено

07:33 26.08.2022
За четвер окупанти запустили понад 100 боєприпасів по трьох районах Сумщини

За четвер окупанти запустили понад 100 боєприпасів по трьох районах Сумщини

07:23 26.08.2022
Російські війська до вечора четверга обстріляли житлові квартали Дніпропетровської області

Російські війська до вечора четверга обстріляли житлові квартали Дніпропетровської області

12:28 25.08.2022
24 серпня РФ здійснила 200 літаковильотів, завдала вісім ударів по Україні - ПС ЗСУ

24 серпня РФ здійснила 200 літаковильотів, завдала вісім ударів по Україні - ПС ЗСУ

08:46 25.08.2022
За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів

08:19 25.08.2022
Уночі окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, постраждало вісім людей, серед них троє дітей

Уночі окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, постраждало вісім людей, серед них троє дітей

07:49 25.08.2022
На Харківщині поліція зафіксувала понад 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

На Харківщині поліція зафіксувала понад 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

07:47 25.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

07:33 25.08.2022
У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

22:03 24.08.2022
РФ щодня скидає на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис осіб

РФ щодня скидає на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також поблизу Таврійського

ОСТАННЄ

Італія надасть Україні EUR2 млн на гуманітарне розмінування

Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих – голова ОВА

Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання – Донецька ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

У центрі Львова обвалилася частина житлового будинку – міськрада

Окупанти завдали удару по хімтехнікуму в Слов'янську

За добу на Харківщині двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів, троє поранені - Синєгубов

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях через зниження підтримки війни громадянами

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня

У Харкові затримано порушника комендантської години, який погрожував холодною зброєю мешканцям житлового будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА