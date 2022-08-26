Голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про чергові нічні вибухи у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про чергові нічні вибухи в Миколаєві.

"Вночі, 26 серпня, близько 3:30 у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Як зазначається, у Миколаївському районі протягом 25 серпня о 14:25 було обстріляне с. Лупареве Галицинівської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарської споруди. Без постраждалих.

У Баштанському районі орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 і сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 було обстріляно села Широке та Червона Долина Широківської громади. Влучення були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Також повідомляється, що увечері, 25 серпня, орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК "Південь", удару було завдано реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучення в сільськогосподарські площі. Без жертв.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли майже спокійно.