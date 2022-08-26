Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях через зниження підтримки війни громадянами

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами, а за відвідування шкіл платять гроші, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія змушена була посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, тому що підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ці гроші можна отримати лише якщо відправити дитину до школи до 15 вересня. При цьому додав, що з тих, хто залишився, не всі хочуть навчатися за російською програмою, проте змушені це робити через надання грошових виплат у розмірі 10 тисяч рублів.

"Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", – написав Гайдай.

За словами голови ОВА, на лінії фронту скорочено різницю в артилерійській перевазі росіян.

"За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів", - повідомив він.

Гайдай зазначив, що атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.