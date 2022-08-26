Події

09:00 26.08.2022

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях через зниження підтримки війни громадянами

1 хв читати
Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях через зниження підтримки війни громадянами

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами, а за відвідування шкіл платять гроші, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія змушена була посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, тому що підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ці гроші можна отримати лише якщо відправити дитину до школи до 15 вересня. При цьому додав, що з тих, хто залишився, не всі хочуть навчатися за російською програмою, проте змушені це робити через надання грошових виплат у розмірі 10 тисяч рублів.

"Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", – написав Гайдай.

За словами голови ОВА, на лінії фронту скорочено різницю в артилерійській перевазі росіян.

"За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів", - повідомив він.

Гайдай зазначив, що атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 26.08.2022
Ворог вживає заходів щодо поповнення втрат своїх військ на південнобузькому напрямку

Ворог вживає заходів щодо поповнення втрат своїх військ на південнобузькому напрямку

19:19 25.08.2022
ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також поблизу Таврійського

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також поблизу Таврійського

07:26 25.08.2022
ЗС України відбили наступ росіян на трьох напрямках

ЗС України відбили наступ росіян на трьох напрямках

19:27 24.08.2022
Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

08:56 24.08.2022
Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

07:43 24.08.2022
ЗС України завдали ворожим військам вогневого ураження, змусивши відступати на слов'янському напрямку

ЗС України завдали ворожим військам вогневого ураження, змусивши відступати на слов'янському напрямку

19:53 23.08.2022
Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донецькою областю та утримати окуповані території на Півдні і Сході України

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донецькою областю та утримати окуповані території на Півдні і Сході України

07:26 23.08.2022
Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

19:23 22.08.2022
Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

09:21 22.08.2022
На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також поблизу Таврійського

ОСТАННЄ

Італія надасть Україні EUR2 млн на гуманітарне розмінування

Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих – голова ОВА

Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання – Донецька ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

У центрі Львова обвалилася частина житлового будинку – міськрада

Окупанти завдали удару по хімтехнікуму в Слов'янську

За добу на Харківщині двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів, троє поранені - Синєгубов

Голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про чергові нічні вибухи у Миколаєві

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня

У Харкові затримано порушника комендантської години, який погрожував холодною зброєю мешканцям житлового будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА