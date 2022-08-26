США закликали РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

США закликали РФ до припинення операції з фільтрації та насильницької депортації українців, повідомляє Державний департамент.

Згідно з пресрелізом, Єльська лабораторія гуманітарних досліджень опублікувала новий звіт про проведення Росією фільтраційних таборів в Україні та примусових депортацій із країни осіб, які перебувають під захистом.

Зазначається, що у звіті задокументовано 21 об'єкт, пов'язаний із фільтрацією, лише на Донеччині.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити операції з фільтрації та насильницької депортації, а також надати зовнішнім незалежним спостерігачам доступ до виявлених об'єктів та місць насильницької депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у звітах Обсерваторії конфліктів (Conflict Observatory) детально описано випадки пошкодження медичних та освітніх установ в окупованій російськими військами Луганській області.

У Держдепі нагадали про необхідність документування, перевірки та поширення інформації про дії російського уряду, внаслідок чого США виділять додаткові $9 млн у рамках Європейської ініціативи демократичної стійкості.

"Цей акцент на відповідальності закладає основу для майбутніх цивільних та кримінальних процесів, чи то в Україні, чи через міжнародні механізми, чи в третіх країнах, які встановили юрисдикцію", - йдеться у релізі.