Події

07:08 26.08.2022

Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

1 хв читати
Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

Російська антиєвропейська енергетична політика має руйнівний характер для самої Росії, сказав президент України Володимир Зеленський у четвер увечері у відеозверненні.

Він зазначив, що "через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби перевищили рівень вже $3300 за тисячу кубометрів".

"І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але у стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав президент.

Звичайно, сказав він, наразі ситуація "дуже небезпечна, дуже гостра". "Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватися для захисту", - заявив президент.

За його словами, "якщо хтось там у Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок".

"Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів із "Газпрому", - заявив також Зеленський.

Україна, за його словами, "тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – у питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим у нашій історії".

Теги: #рф #енергетика #руйнування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 26.08.2022
США закликали РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

США закликали РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

07:05 26.08.2022
Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

21:12 25.08.2022
Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

14:44 25.08.2022
Заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн

Заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн

13:44 25.08.2022
Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Євтушенкова

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Євтушенкова

06:50 25.08.2022
За інцидент на Запорізькій АЕС буде відповідальна насамперед РФ

За інцидент на Запорізькій АЕС буде відповідальна насамперед РФ

21:50 24.08.2022
Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

20:07 24.08.2022
РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

19:04 24.08.2022
Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

09:48 24.08.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також поблизу Таврійського

Через відключення ЗАЕС від енергомережі Херсонщина залишилася без електропостачання

ОСТАННЄ

Італія надасть Україні EUR2 млн на гуманітарне розмінування

Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих – голова ОВА

Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання – Донецька ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

У центрі Львова обвалилася частина житлового будинку – міськрада

Окупанти завдали удару по хімтехнікуму в Слов'янську

За добу на Харківщині двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів, троє поранені - Синєгубов

Голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про чергові нічні вибухи у Миколаєві

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях через зниження підтримки війни громадянами

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА