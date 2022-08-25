Події

17:56 25.08.2022

Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

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Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

Столичний громадський транспорт повертається до звичайного графіка роботи: метрополітен знову працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначено, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про відправлення останніх поїздів можна отримати за посиланням. Водночас у режимі укриття метро працює цілодобово.

Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись за посиланням.

"Нагадуємо, що сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку "Київ Цифровий". Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену", - підсумували у КМВА.

Теги: #транспорт #київ #час

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