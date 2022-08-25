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10:01 25.08.2022

ДБР повідомило про підозру у держзраді п'ятьом експравоохоронцям із Харківщини

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ДБР повідомило про підозру у держзраді п'ятьом експравоохоронцям із Харківщини

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді п'ятьом колишнім правоохоронцям із Харківської області, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють із окупантами.

Як повідомляється на сайті ДБР у четвер, одна з підозрюваних на початку березня отримала посаду у створеному збройними формуваннями РФ т.зв. податковому органі в тимчасово окупованому місті Ізюмі. Вона відповідала за стягнення платежів із жителів тимчасово окупованих районів області на користь загарбників. Також чиновниця передала окупантам дані місцевих платників податків.

Ще двоє правоохоронців почали працювати у незаконній поліцейській дільниці тимчасово окупованого міста Вовчанська на посадах дільничного та помічника чергового.

Інші двоє підозрюваних нелегально працевлаштувалися у тимчасово окупованому місті Куп'янську та селищі Боровому, допомагають окупантам та за їхніми вказівками здійснюють обшуки та патрулюють вулиці.

Усім п'ятьом зрадникам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст.111 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #правоохоронці #дбр

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