Події

07:47 25.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 25 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (2), Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники шість разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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