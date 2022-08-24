Події

22:03 24.08.2022

РФ щодня скидає на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис осіб

1 хв читати
РФ щодня скидає на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис осіб

Близько 2 тисяч жителів залишається у прифронтовій Сіверській об'єднаній територіальній громаді, до якої входить м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області та три сусідні села, триває їхня евакуація, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"Тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організують евакуацію та привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити. Евакуйованих доставляють у Дніпро та Івано-Франківську область. Зараз у Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян. Люди їдуть, бо їхні будинки є мішенями для ворога і залишатися в них небезпечно", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, людей вивозять броньованим транспортом, кожен виїзд – смертельна небезпека.

"Російська армія щодня скидає на місто понад 200 снарядів, а нещодавно евакуаційний автомобіль мало не потрапив під вогонь ворожої авіації", - розповіли у МВС.

 

 

Теги: #евакуація #сіверськ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 24.08.2022
Окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району

Окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району

08:56 24.08.2022
Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

08:34 24.08.2022
Нічні ракетні удари по Харкову та передмістю спровокували пожежі у житловому будинку та на складах

Нічні ракетні удари по Харкову та передмістю спровокували пожежі у житловому будинку та на складах

08:24 24.08.2022
Ракети окупантів знову влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запорізької області

Ракети окупантів знову влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запорізької області

07:54 24.08.2022
У результаті нічних нальотів ворожих ракет по Запоріжжю пошкоджено шість багатоквартирних будівель

У результаті нічних нальотів ворожих ракет по Запоріжжю пошкоджено шість багатоквартирних будівель

07:32 24.08.2022
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Харкові, що виникла не через обстріл

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Харкові, що виникла не через обстріл

07:30 24.08.2022
Окупанти втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, виникла пожежа

Окупанти втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, виникла пожежа

21:21 23.08.2022
Окупанти знову обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждалих немає

Окупанти знову обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждалих немає

18:29 23.08.2022
Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

08:10 23.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, семеро поранених

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, семеро поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району

Як мінімум 15 людей загинули в результаті ракетного удару по станції Чаплине на Дніпропетровщині

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

ОСТАННЄ

У результаті російського обстрілу Дніпропетровської області загинула дитина

Біля Миколаєва після обстрілу почалася пожежа

Посуха в Європі може тривати ще протягом трьох місяців

Байден у четвер обговорить із Зеленським хід постачання зброї

Як мінімум 15 людей загинули в результаті ракетного удару по станції Чаплине на Дніпропетровщині

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА