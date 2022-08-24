УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Футбольний клуб "Рух" у середу не допустив знімальну групу офіційного мовника Української прем'єр-ліги (УПЛ) – міжнародну телекомпанію Setanta Sports – на позиції для зйомки матчу "Рух"-"Металіст", у результаті чого її пересувна телевізійна станція (ПТС) була змушена залишити стадіон "Україна" у Львові, на якому проводився матч.

"Після отримання всіх офіційних рапортів та документів дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ)", – йдеться у повідомленні УПЛ на її сайті.

Днем раніше така ж ситуація із такими ж заявленими наслідками сталася на матчі "Зоря"-"Металіст" на стадіоні "Авангард" в Ужгороді: ПТС Setanta Sports не було допущено, а гру знімали та показували канали медіагрупи "1+1 медіа".

Профільні спортивні ЗМІ також повідомляють, що Setanta Sports і УПЛ готують скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення про неправомірне використання їх контенту та порушення закону "Про авторське право та суміжні права" медіагрупою "1+1 медіа" та телеканалом "2+2", що входить до неї".

Минулого тижня, 15 серпня, УПЛ повідомила про створення єдиного телевізійного пулу за рішенням більшості учасників Ліги. Офіційним транслятором УПЛ було оголошено Setanta Sports, контракт із нею розрахований на три сезони, сума контракту становить $16,2 млн.

Уточнювалося, що матчі Чемпіонату України з футболу, який стартував 23 серпня, будуть доступні для глядачів на трьох майданчиках: лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру у прямому ефірі + інше у записі), ОТТ платформа Setanta Sports (усі матчі у прямому ефірі) та Youtube канал Setanta Sports (два матчі у прямому ефірі + усі матчі у записі).

Водночас, "1+1 Media" також заявив про готовність безкоштовно транслювати матчі Чемпіонату України.

Як зазначає УПЛ, Setanta Sports є провідним спортивним телеканалом у 14 країнах Європи та Азії із загальним населенням 154 млн осіб. Їхні лінійні канали транслюються 425 кабельними операторами та охоплюють до 15,5 млн домогосподарств, що робить Setanta Sports найпоширенішим спортивним каналом у регіоні з аудиторією понад 61 млн глядачів. В Україні Setanta Sports охоплює понад 2,5 млн домоволодінь.