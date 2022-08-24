Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Одне із перехресть у районі Нью-Йорка Брайтон у середу, коли Україна святкує День незалежності, отримав назву Ukrainian Way, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за Незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічний!", - написала Маркарова у фейсбуці у середу.